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На Колыме бездомных животных определят в колонии

На Колыме бездомных животных определят в колонии

В Магаданской области руководство УФСИН предложило способ решения проблемы с бездомными животными. Читайте также: На Колыме из-за стай бродячих собак ввели режим ЧС Губернатор Сергей Носов рассказал на совещании правительства Колымы о предложении.

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