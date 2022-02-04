На Колыме бездомных животных определят в колонии

В Магаданской области руководство УФСИН предложило способ решения проблемы с бездомными животными. Читайте также: На Колыме из-за стай бродячих собак ввели режим ЧС Губернатор Сергей Носов рассказал на совещании правительства Колымы о предложении.
В Магаданской области руководство УФСИН предложило способ решения проблемы с бездомными животными. Читайте также: На Колыме из-за стай бродячих собак ввели режим ЧС Губернатор Сергей Носов рассказал на совещании правительства Колымы о предложении.
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