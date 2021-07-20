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Проклова резко ответила Поплавской на критику своего признания об изнасиловании

Проклова резко ответила Поплавской на критику своего признания об изнасиловании

Откровения заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой, которая не побоялась рассказать о том, как к ней домогался известный режиссер, когда она была еще фактически ребенком, разделило представителей отечественного шоу-бизнеса на две стороны.

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