Проклова резко ответила Поплавской на критику своего признания об изнасиловании

Откровения заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой, которая не побоялась рассказать о том, как к ней домогался известный режиссер, когда она была еще фактически ребенком, разделило представителей отечественного шоу-бизнеса на две стороны.
Откровения заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой, которая не побоялась рассказать о том, как к ней домогался известный режиссер, когда она была еще фактически ребенком, разделило представителей отечественного шоу-бизнеса на две стороны.
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