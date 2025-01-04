Для каких знаков зодиака январь 2025 года станет особенно непростым

Январь 2025 года принесет не только начало нового года, но и ряд серьезных испытаний. Планетарные события, такие как ретроградный Меркурий, полнолуние во Льве, новолуние в Козероге и транзит Венеры через Водолея, создадут бурный энергетический фон.