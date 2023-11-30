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Финсоветник Макаров: чтобы жить на проценты со вклада, нужно от 2,4 млн рублей

Финсоветник Макаров: чтобы жить на проценты со вклада, нужно от 2,4 млн рублей

Жить только на проценты со вкладов смогут только достаточно обеспеченные люди. Такая возможность зависит от нескольких факторов: процентной ставки по вкладу, сумм ежемесячных расходов и накопленных сбережений.

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