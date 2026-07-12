Удары дронов-камикадзе «Герань-4 сикер» по сухогрузу, парому и сейнеру в порту Черноморска Одесской области.
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Удары дронов-камикадзе «Герань-4 сикер» по сухогрузу, парому и сейнеру в порту Черноморска Одесской области.
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