Алексей Басманов, его сын Фёдор и внуки

Алексей и Федор в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1944 г. Сегодня мы продолжим рассказ об Алексее Басманове, поговорим о том, как он вместе с сыном спас Рязань от осаждавших её войск хана Девлет-Гирея, его роли в создании опричнины, опале и смерти.
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