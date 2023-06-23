Алексей Басманов, его сын Фёдор и внуки

Алексей и Федор в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1944 г. Сегодня мы продолжим рассказ об Алексее Басманове, поговорим о том, как он вместе с сыном спас Рязань от осаждавших её войск хана Девлет-Гирея, его роли в создании опричнины, опале и смерти.