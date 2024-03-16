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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о невызове Соболева в сборную России: «Он не помешал бы. Мог бы разнообразить игру в атаке. А так Тюкавин, Чалов и Сергеев тоже хорошие игроки»

27-летний форвард «Спартака» не был включен в состав национальной команды на товарищеские матчи с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

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