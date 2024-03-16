Борис Ротенберг раскритиковал футболистов «Сочи» за вальяжность в матче против «СКА-Хабаровска»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о вылете команды из Кубка России. «СКА-Хабаровск» победил «Сочи» по пенальти в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (4:2 по пен).