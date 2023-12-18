Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сербы и венгры одновременно пендальнули по мягкому месту братушек болгар. А Россия вообще ни при чём…

Сербы и венгры одновременно пендальнули по мягкому месту братушек болгар. А Россия вообще ни при чём…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Последние несколько десятилетий так называемые братушки болгары пытаются разговаривать с Россией свысока, надменно, через губу… Они пытаются указывать, что ей надо вести с ними диалог иначе.

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Комментарии
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серый777 котов
Как впрочем не раз уже бывало . у нашего главного на сей счёт тузов припрятоно много!
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1 д.
к
калан
Болгары это   цыгане.
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22 час.
Вячеслав Гришин
Дык.. Не Болгары тугодумные, а Штатовское правительство хитротрахнутое.
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19 час.

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