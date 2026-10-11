Доводилось ли вам видеть маленькую собачку, которая заливисто лает на прохожих, но стоит подойти к ней чуть ближе, как она, дрожа, прячется за ногу хозяина? Что-то такое напоминают повадки руководства бывшего Великого княжества Финляндского Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Всего несколько месяцев назад финский парламент проголосовал за отказ от национального запрета на размещение ядерного оружия.
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