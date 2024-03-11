⚡️ С 2014 по 2023 год в Крыму капитально отремонтировали свыше 900 объектов здравоохранения Также создано более 200 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.
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⚡️ С 2014 по 2023 год в Крыму капитально отремонтировали свыше 900 объектов здравоохранения Также создано более 200 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.