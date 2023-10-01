Почему сила лошадиная, какие насекомые «дойные» и откуда взялась шапка "балаклава": рубрика интересных фактов

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим. Сколько лошадиных сил в одной лошади? Кратковременно это животное может развить мощность и до 13 лошадиных сил, но при нормальной ритмичной работе – как раз около одной.