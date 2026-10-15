ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Количество банков, выдающих ипотечные кредиты в России, за последние три года сократилось на 13,2% – с 249 до 216, свидетельствуют данные Центробанка, которые 16 октября изучили "Известия".
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