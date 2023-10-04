Жилой дом едва не сгорел в Петрозаводске из-за курения

Днем 3 октября пожарные карельской столицы поднимались по тревоге из-за возгорания Во вторник в 15 часов 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме.