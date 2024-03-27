Подоляк: ВСУ находятся в стагнации из-за недостатка ресурсов для наступления

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил, что в настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии стагнации из-за недостатка ресурсов для проведения активных наступательных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии