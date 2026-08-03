📷⚡️Анализ темпов интеграции противовоздушных средств ближнего рубежа на эсминцы DDG-51 В ходе текущих крупномасштабных учений RIMPAC 2026 на борту эсминца USS Carl M.
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📷⚡️Анализ темпов интеграции противовоздушных средств ближнего рубежа на эсминцы DDG-51 В ходе текущих крупномасштабных учений RIMPAC 2026 на борту эсминца USS Carl M.