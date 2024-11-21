Бузова смутилась из-за вопроса о свадьбе в 2025 году

Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов Москвы, где она примеряла свадебные платья. Телеведущая не раз говорила о своих мечтах вступить в брак и стать матерью, однако не уточняла, кто мог бы стать ее будущим супругом.
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