Михаил Пантелеев провел рабочее совещание по организации «Русской классики»

Первый заместитель Губернатора - председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел рабочее совещание по организации и проведению хоккейных матчей на открытом льду «Молодежная классика» и «Русская классика».
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