Сотни новых завезли в Россию из Китая по альтернативным схемам поставок. Минимальный ценник на такие кроссоверы – 2 млн рублей.
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