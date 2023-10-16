Правительство США стало крупнейшим держателем биткоина

По данным WSJ, правительство США стало крупным держателем биткойнов во всем мире после трех недавних арестов, в результате которых было конфисковано около 200 000 биткойнов на сумму свыше 5 миллиардов долларов.
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