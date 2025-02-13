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Нарышкин: беседа Путина и Трампа создала условия для работы на уровне спецслужб

Нарышкин: беседа Путина и Трампа создала условия для работы на уровне спецслужб

Телефонная беседа президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа создала необходимые условия для продолжения работы, в том числе и на уровне руководителей силовых и специальных служб.

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