Нарышкин: беседа Путина и Трампа создала условия для работы на уровне спецслужб

Телефонная беседа президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа создала необходимые условия для продолжения работы, в том числе и на уровне руководителей силовых и специальных служб.
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