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  • НС
    понравилось последнее фотоДеревенская тема
  • НС
    Что девочка делает в списанной и обшарпанной "двойке"? Странные идеи у фотографов... Также как и испуганное лицо д...Чулочная тема
  • НС
    Кррррррасотааааа!Чулочная тема

Чулочная тема

Чулочная тема

Великолепие нижних конечностей! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .

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Иван Михайлов
Владимир Лисуков
Причём здесь чулки, если у них ротики и губки сосущие?
Владимир Лисуков
А большинство баб, просто безобразные и срамные.
Алексей Вас
Девочки в кураже! Ждут принца!
Сергей Зюкин
... и полушарий тоже - куда же без них?!!😁
НС
Кррррррасотааааа!
НС
Что девочка делает в списанной и обшарпанной "двойке"? Странные идеи у фотографов... Также как и испуганное лицо девочки в белых трусиках под чёрными колготками... И вот чего я не пойму - ну нафига снимать, если резинки отстёгнуты от чулок и болтаются отдельно?

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