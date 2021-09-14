Все о сексе и отношениях :)Чулочная тема Великолепие нижних конечностей! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИван МихайловВладимир ЛисуковПричём здесь чулки, если у них ротики и губки сосущие?Владимир ЛисуковА большинство баб, просто безобразные и срамные.Алексей ВасДевочки в кураже! Ждут принца!СЗСергей Зюкин... и полушарий тоже - куда же без них?!!😁ННСКррррррасотааааа!ННСЧто девочка делает в списанной и обшарпанной "двойке"? Странные идеи у фотографов... Также как и испуганное лицо девочки в белых трусиках под чёрными колготками... И вот чего я не пойму - ну нафига снимать, если резинки отстёгнуты от чулок и болтаются отдельно?Комментировать
Свежие комментарии