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Марочко заявил, что Киев готовит "спящие" ячейки в Харьковской области

Марочко заявил, что Киев готовит "спящие" ячейки в Харьковской области

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com Киев готовит "спящие" террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться по мере освобождения ВС РФ населенных пунктов в регионе.

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