В Тамбовской области прошёл двухдневный гастрономический фестиваль "Вишневарово"

В Тамбовской области прошел восьмой гастрономический фестиваль "Вишневарово". Гостей ждала насыщенная праздничная программа - "вкусные" конкурсы, спортивные состязания, концерты, творческие марафоны, мастер-классы, разнообразные угощения и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии