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Прекрасные новости. Предателям Родины аннулируют российские паспорта

Прекрасные новости. Предателям Родины аннулируют российские паспорта

Журналистке из Архангельска, эмигрировавшей из-за дела о дискредитации армии, аннулировали внутренний паспорт.

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Комментарии
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Андрей Валеев
ДАВНО ПОРА ЭТО БЫЛО СДЕЛАТЬ.
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6 час.
Елена Верия
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5 час.
Илья Зиновьев
Наконец пошла на х..вся эта блевотина пиндосолюбивая, приятно читать
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5 час.

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