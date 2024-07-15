Прекрасные новости. Предателям Родины аннулируют российские паспорта

Журналистке из Архангельска, эмигрировавшей из-за дела о дискредитации армии, аннулировали внутренний паспорт.
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