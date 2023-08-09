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«Ротор» уволил Стукалова. Клуб идет последним во Второй лиге А после 4 туров

«Ротор» уволил Стукалова. Клуб идет последним во Второй лиге А после 4 туров

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает телеграм-канал клуба. Стукалов работал в «Роторе» с сезона-2022/23, по итогам которого волгоградцы заняли третью строчку в своей группе Второй лиги.

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