«Ротор» уволил Стукалова. Клуб идет последним во Второй лиге А после 4 туров

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает телеграм-канал клуба. Стукалов работал в «Роторе» с сезона-2022/23, по итогам которого волгоградцы заняли третью строчку в своей группе Второй лиги.
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