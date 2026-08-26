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Регионы России

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Российские артисты выступят на международном фестивале цирка в Жироне в 2027 году

Российские артисты выступят на международном фестивале цирка в Жироне в 2027 году

В фестивале примут участие более 70 артистов из России. Они представят на суд жюри и зрителей пять номеров, включая иллюзионную трансформацию «Русский вальс», подготовленную продюсерским центром «Королевский цирк Гии Эрадзе».

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