Российские артисты выступят на международном фестивале цирка в Жироне в 2027 году

В фестивале примут участие более 70 артистов из России. Они представят на суд жюри и зрителей пять номеров, включая иллюзионную трансформацию «Русский вальс», подготовленную продюсерским центром «Королевский цирк Гии Эрадзе».
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