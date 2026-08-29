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Позитив для оптимистов

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Бывшая ГДР готовит удар по Мерцу

Бывшая ГДР готовит удар по Мерцу

@ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков В сентябре на выборах в трех восточных землях Германии «Альтернатива для Германии» может добиться серьезного успеха и выйти на первое место сразу в двух регионах.

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