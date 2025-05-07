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В Венесуэле поставили памятник нашим солдатам

В Венесуэле поставили памятник нашим солдатам

В то время, как в других местах памятники нашим солдатам сносят, в столице Венесуэлы в Каракасе открылся памятник советским воинам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Комментарии
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Балу -
Сносят потомки нацистов... Позор своих мразей-предков компенсируют ненавистью и животным страхом перед возмездием...
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1 час.
Алексей Тан
Сносят РУСОФОБЫ!!!.
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1 час.
Павел Федосеенков
Вот кто наш друг, кроме Северной Кореи.
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1 час.
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