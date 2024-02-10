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Города Украины, которые скоро будут освобождены Россией, названы политиками

Города Украины, которые скоро будут освобождены Россией, названы политиками

Города Украины, которые скоро будут освобождены Россией, названы политиками Ирэн ОрлонскаяРоссия активно приближается к созданию демилитаризованной зоны в Украине, но для этого необходимо освободить еще больше населенных пунктов от остатков соседней страны.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
А ПОТОМ , БЕЗ ПОНИМАНИЯ ЭТОГО ЗАПАДОМ , И ДО ЛИССАБОНА НЕ ДАЛЕЧЕ !!!!
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