Города Украины, которые скоро будут освобождены Россией, названы политиками Ирэн ОрлонскаяРоссия активно приближается к созданию демилитаризованной зоны в Украине, но для этого необходимо освободить еще больше населенных пунктов от остатков соседней страны.
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