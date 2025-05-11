Mash: режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии

Режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канан Mash. По его данным, 92-летний постановщик жалуется на сильнейшие боли в ногах, из-за этого ему на днях вызывали медиков.
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