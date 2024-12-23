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Крымская газета

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Администрация Феодосии заплатит 650 тысяч рублей за укусы собак

Администрация Феодосии заплатит 650 тысяч рублей за укусы собак

Суд взыскал с администрации Феодосии в счет компенсации морального вреда 650 тыс. рублей за укусы собак.

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