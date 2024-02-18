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На Западенщине поднялся полноценный бунт против принудительной отправки своих мужиков на фронт.

На Западенщине поднялся полноценный бунт против принудительной отправки своих мужиков на фронт.

КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ВАДИМ ЕГОРОВ БУНТ НА УКРАИНЕ: ИВАНО-ФРАНКОВСК ОТКАЗАЛСЯ ИДТИ НА ФРОНТ По всей Украине люди сопротивляются тотальной могилизации, пока в своей массе ногами, убегая от облав военкомов, но тамошние мордовороты на зарплате оказываются проворнее.

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Комментарии
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Гарий Щерба
НАЦИСТСКИЕ  ТВАРИ , ЖИТЬ ПАДЛАМ ЗАХОТЕЛОСЬ  что и НЕ до  СКАКАНИЯ ....!!!
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