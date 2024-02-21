Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

58 подписчиков

«Мне пишут страшные сообщения. Я же еще маленькая девочка», – Анна Пересильд рассказала о неадекватных поклонниках

«Мне пишут страшные сообщения. Я же еще маленькая девочка», – Анна Пересильд рассказала о неадекватных поклонниках

После выхода на телеэкраны сериала «Слово пацана» Анна Пересильд проснулась знаменитой. К юной актрисе часто подходят прохожие, ей пишут сообщения в социальных сетях и дарят подарки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх