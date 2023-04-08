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Арестович: президент Зеленский не смог до конца побороть коррупцию на Украине

Арестович: президент Зеленский не смог до конца побороть коррупцию на Украине

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось до конца побороть коррупцию в бывшей советской республике.

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