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RT Russia

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Военкор RT рассказал об увеличении числа ударов ФАБ по ВСУ в Запорожской области

Военкор RT рассказал об увеличении числа ударов ФАБ по ВСУ в Запорожской области

Военкор RT Влад Андрица рассказал в эфире Первого канала о сильном увеличении числа ударов ФАБ по позициям ВСУ в Запорожской области в последний месяц.

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