Эммануэль Бонапарт: зачем Макрон рвется воевать с Россией

Франция готова повоевать с Россией? Такой вывод напрашивается из заявления французского президента Эммануэля Макрона по итогам собранного им в Париже саммита "Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом.
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