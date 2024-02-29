Эммануэль Бонапарт: зачем Макрон рвется воевать с Россией

Франция готова повоевать с Россией? Такой вывод напрашивается из заявления французского президента Эммануэля Макрона по итогам собранного им в Париже саммита "Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом.