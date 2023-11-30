"О мигрантах только хорошо - иначе: "ты раскачиваешь лодку", - Кирилл Кабанов про нехорошие тенденции в России

ИЩ

Иван Щукин

То есть по мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, а также первого заместителя председателя парламентского комитета по делам СНГ Константина Затулина коренным россиянам надо поступать чисто по христиански, то есть ударил тебя мигрант из Средней Азии по левой щеке подставь ему правую, а если ответишь то раскачиваешь чего там! Совсем уже ох..ли эти высокопосталенные чиновники от своего словоблудия что даже не думают что говорят! Конечно извиняюсь за резкость, но уж так надоели эти разные Кабановы, Затулины и другие им подобные своим словоблудием! Писал и пишу что пока Путин не прошерстит своё окружение так и будем слушать вот эти бредни возомнивших себя не заменимыми! А теперь про нехватку рабочих рук, надо просто понять где эти рабочие руки нужны и сколько, но чиновников развелось столько что этим никто не хочет заниматься, а просто смотрят на потолок и выдумывают эти охриненные цифры! Куда делись эти рабочие руки которые трудились на огромных производствах и промышленных предприятиях при СССР и которые превратились в груды развалин!?