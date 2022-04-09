Чемпионат Италии. «Интер» примет «Верону», «Ювентус» в гостях у «Кальяри»

«Интер» принимает «Верону», «Ювентус» играет на выезде с «Кальяри» в 32-м туре итальянской Серии А. В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Сассуоло», «Милан» – с «Торино», «Наполи» будет противостоять «Фиорентина».
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