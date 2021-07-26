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У 35-летнего Халка 6 голов и 5 передач в 13 матчах в чемпионате Бразилии

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк удачно провел матч против «Баия» (3:0) в чемпионате Бразилии. 35-летний футболист отметился дублем, забив один мяч с пенальти.

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