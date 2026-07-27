Банки теряют 1 млрд рублей в час. И причина в простых русских людях

Leonid PlиGin

Прекрасно! До сих пор банки грабили людей, теперь, кажется, наоборот. Справедливость начинает торжествовать. Надолго ли? Интересно хватит ли у банков наличности, чтобы всем желающим вернуть их деньги? Напомню: единственная причина инфляции и экономического кризиса в стране и мире - это наличие банковской системы.