В США геймер рассекретил чертежи вертолета Apache, выложив их на форуме игры War Thunder

Пентагон лишился секретных чертежей боевого вертолета AH-64D Apache Longbow, который стоит на вооружении армии США, они опубликованы на форуме многопользовательской онлайн-игры War Thunder участником под ником BarteG98PL.
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