МЧС: премьер Мьянмы поблагодарил спасателей РФ за помощь после землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, по совместительству исполняющий обязанности президента республики, посетил полевой лагерь МЧС России, чтобы лично ознакомиться с работой российских спасателей и поблагодарить их за помощь в ликвидации последствий землетрясения.
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