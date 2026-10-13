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OilPrice

5 подписчиков

Why Diesel Prices Are So Much Higher Than Gasoline

There was a time when diesel fuel was usually cheaper than gasoline in the United States. That relationship began to change about 20 years ago, and since then diesel has generally traded at a premium.

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