Why Diesel Prices Are So Much Higher Than Gasoline

There was a time when diesel fuel was usually cheaper than gasoline in the United States. That relationship began to change about 20 years ago, and since then diesel has generally traded at a premium.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым