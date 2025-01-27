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Петербургский дневник

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В Петербурге стартовала молодежная патриотическая акции «Невский Десант»

В Петербурге стартовала молодежная патриотическая акции «Невский Десант»

Она пройдёт с 24 января по 16 февраля В научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого 25 января прошла торжественная линейка, на которой дали старт Молодёжной патриотической акции «Невский Десант».

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