В Петербурге стартовала молодежная патриотическая акции «Невский Десант»

Она пройдёт с 24 января по 16 февраля В научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого 25 января прошла торжественная линейка, на которой дали старт Молодёжной патриотической акции «Невский Десант».
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