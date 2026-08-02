В командовании ВСУ продолжаются чистки сторонников Сырского

В высшем командном составе Вооруженных сил Украины продолжаются кадровые изменения, которые, по данным российских силовых структур, затронули офицеров, ранее считавшихся близкими к бывшему главнокомандующему Александру Сырскому.
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