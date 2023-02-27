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ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ НАРУШЕН: В ГОДОВЩИНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ НАЗВАНА НАСТОЯЩАЯ ЦЕЛЬ

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ НАРУШЕН: В ГОДОВЩИНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ НАЗВАНА НАСТОЯЩАЯ ЦЕЛЬ

ВАДИМ ЕГОРОВ Ровно год назад Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Но и по сей день нам не дали чёткой формулировки, где должен остановиться русский солдат, чтобы произошли заявленные "демилитаризация" и "денацификация".

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