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Изнасиловал, поставил на колени и застрелил: Украинский боевик рассказал о своих чудовищных преступлениях в Русском Поречном

Изнасиловал, поставил на колени и застрелил: Украинский боевик рассказал о своих чудовищных преступлениях в Русском Поречном

Украинскими боевиками было повреждено 53 объекта культурного наследия, включая храмы и музеи. Кадр из видео СК России Во время вторжения в августе 2024 года в Курскую область украинские войска незаконно оккупировали десятки населенных пунктов, включая Суджу, и совершили сотни тяжких преступлений против мирного населения.

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