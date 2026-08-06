Украинскими боевиками было повреждено 53 объекта культурного наследия, включая храмы и музеи. Кадр из видео СК России Во время вторжения в августе 2024 года в Курскую область украинские войска незаконно оккупировали десятки населенных пунктов, включая Суджу, и совершили сотни тяжких преступлений против мирного населения.
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