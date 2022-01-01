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Мечтает о путешествиях в новогодние каникулы четверть жителей России

Если бы не коронавирус, каждый четвертый житель России (25%) отправился бы в новогодние каникулы в путешествие: 13% — по России, 12% — за границу, 11% провели бы в гостях, 8% — на даче, 33% — дома, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.

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