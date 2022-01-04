Обозреватель Daily Express Ашкенази заявил, что Путин в ситуации с газом «переиграл» Европу

Обозреватель Энтони Ашкенази написал в статье для издания Daily Express, что президенту России Владимиру Путину удалось "переиграть" Европу, договорившись увеличить поставки газа на территорию Китая.
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